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Real Sociedad'ın rüyası 32 yıl sonra gerçekleşti

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
REAL SOCİEDAD'IN RÜYASI 32 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİ

İspanya Futbol 'nda Mirandes'i eleyen , 32 yıl sonra finale kaldı. Yarı finalde Mirandes'i deplasmanda 1-0 yenerek eleyen Real Sociedad ilk finalist oldu

'nda yarı finale kalan tek 2. lig takımı olan Mirandes ile karşılaşan , 2-1 kazandığı ilk maçın ardından rakibini deplasmanda oynanan rövanş maçında da 1-0 mağlup etti.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal attı.

Kral Kupası tarihinde altı kez final oynayan ve 1909 ve 1987'de iki kez bu kupayı kazanan Real Sociedad, son olarak 1988 yılında finale kalmış ve Barcelona'ya 1-0 yenilmişti.

Kupada diğer finalist bu akşam oynanacak Granada-Athletic Bilbao maçında belli olacak.

Kral Kupası'nı 23 kez ile, Barcelona'nın ardından en fazla kazanan ikinci takım olan Athletic, Granada'ya karşı sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise Athletic Bilbao maçıyla ilgili İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Tarihi bir maç. Finale kalmak herkesin hayali. Bu maça çok büyük önem veriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini sahada vermeliyiz. Final için iki gole ihtiyacımız var ve bunu yapmaya çalışacağız." demişti.

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