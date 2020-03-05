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Hangi takım şampiyon olursa kasasına ne kadar girecek?

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Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLURSA KASASINA NE KADAR GİRECEK?

'de geçen amansız şampiyonluk yarışında, Medipol , ,Sivaspor ve , bir adım öne geçti. ve , rakiplerine nazaran bu yarışta geride kaldı. Mali şartların zorlaştığı bu dönemde şampiyon olan takım, önemli bir geliri kasasına koyacak. Peki hangi takım şampiyonluk halinde ne kadar gelirin sahibi olacak? İşte cevabı...

Müthiş bir şampiyonluk yarışının yaşandığı 'de bu sezon ipi göğüsleyecek olan takımın kasası dolacak. Kulüpler; başarı ve şampiyonluk primi, geçmiş şampiyonluk ödülü ve Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte çok önemli bir paranın sahibi olacak.

EN BÜYÜK GELİR CİMBOM'A
Eğer 23. kez mutlu sona ulaşırsa, en büyük geliri elde edecek takım olacak. Cimbom geçmiş şampiyonlukların farkıyla yaklaşık 420 milyon lira kazanacak.

TRABZONSPOR GİZLİ LİDER
Ligin gizli lideri olan ipi göğüslemesi durumunda 372 milyon, bir ilkin peşinde olan takımlardan ve ise yaklaşık 350 milyon lira gelir elde edecek.

FENER VE KARTAL'IN İŞİ ZOR
Şu an yarıştan kopmuş gözüken ipi göğüslerse 402 milyon lira, 389 milyon lira, ise 341 milyon liralık müthiş geliri kasasına koyacak.

Kaynak: Fotomaç

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