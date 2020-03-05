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PSG Olympique Lyon'u ezdi geçti

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
PSG OLYMPİQUE LYON'U EZDİ GEÇTİ

Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), 'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale yükseldi.

Kupası yarı final karşılaşmasında Lyon, Ligue 1'in lideri 'yi ağırladı.

Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi ekibin futbolcusu Martin Terrier'den 11. dakikada geldi.

PSG, Mbappe'nin 14., 70. ve 90. dakikada, Brezilyalı Neymar'ın penaltıdan 64. dakikada ve Sarabia'nın 81. dakikada attığı gollerle maçı 5-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fransa Kupası final maçı, 25 Nisan'da 'teki Stade de France'da PSG ile yarın oynanacak Saint-Etienne-Rennes karşılaşmasının galibi arasında yapılacak.

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