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Almanya Kupası’nda Leverkusen ve Frankfurt yarı finalde

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
ALMANYA KUPASI’NDA LEVERKUSEN VE FRANKFURT YARI FİNALDE

’nda ve rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekip 72. dakikada Karim Bellarabi, 86. dakikada Charles Aranguiz ve 90+1’inci dakikada Moussa Diaby ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

'nın çeyrek finalinde Union Berlin'i Bay-Arena'da konuk etti.

Ev sahibi ekip 72. dakikada Karim Bellarabi, 86. dakikada Charles Aranguiz ve 90+1'inci dakikada Moussa Diaby ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Union Berlin'in tek golü 39. dakikada Marcus Ingvartsen'den geldi.

Böylelikle Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.

Diğer karşılaşmada sahasında 'i 45+6'ıncı dakikada penaltıdan Andre Silva ve 60. dakikada Daichi Kamada'nın golleriyle 2-0 yendi.

Eintracht Frankfurt da böylelikle Almanya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Bir gün önce oynan iki karşılaşmada ve Saarbrücken rakiplerini yenerek yarı finale yükselmişlerdi.

Almanya Kupası'nda yarı final maçları 21-22 Nisan'da oynanacak.

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