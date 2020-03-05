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Manchester United FA Cup'ta çeyrek finalde

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Giriş Tarihi: 06.03.2020
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MANCHESTER UNİTED ÇEYREK FİNALDE

, kupadaki 5'inci tur müsabakasında, Pride Park Stadı'nda Derby County'e konuk oldu. İngiltere Federasyon Kupası'nda Championship ekibi Derby County'i eleyen Manchester United, adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Championship ekibi Derby County'i eleyen , adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester United, kupadaki 5'inci tur müsabakasında, Pride Park Stadı'nda Derby County'e konuk oldu.

Manchester United, 33'üncü dakikada Luke Shaw, 41 ve 70'inci dakikalarda Odion İghalo'nun attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United, FA Kupası çeyrek finalinde Norwich City'nin rakibi oldu.

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