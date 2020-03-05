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Premier Lig'de el sıkışılmayacak

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
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PREMİER LİG'DE EL SIKIŞILMAYACAK

Dünyaya korku salan İngiltere yönetimi tarafından yeni kararların alınamasına neden oldu. Yönetim, maç öncesi yapılan el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.

İngiltere yönetimi, tıbbi gerekçeler nedeniyle bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda, maç öncesi yapılan el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.

Premier Lig yönetimi, salgını nedeniyle hafta sonunda el sıkışmayı yasakladı. Yapılan açıklamada, bu hafta sonu Premier Lig'de oynanacak müsabakalarda maç yetkilileri, oyuncular ve teknik heyetler arasında el sıkışma seremonisinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, koronavirüsün el sıkışma nedeniyle başka bir insana geçebileceği ve bunun büyük bir tehlike olduğu vurgulandı.

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