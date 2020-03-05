Premier Lig'de el sıkışılmayacak
Dünyaya korku salan koronavirüs İngiltere Premier Lig yönetimi tarafından yeni kararların alınamasına neden oldu. Yönetim, maç öncesi yapılan el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig yönetimi, tıbbi gerekçeler nedeniyle bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda, maç öncesi yapılan el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.
Premier Lig yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonunda el sıkışmayı yasakladı. Yapılan açıklamada, bu hafta sonu Premier Lig'de oynanacak müsabakalarda maç yetkilileri, oyuncular ve teknik heyetler arasında el sıkışma seremonisinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.
Açıklamanın devamında, koronavirüsün el sıkışma nedeniyle başka bir insana geçebileceği ve bunun büyük bir tehlike olduğu vurgulandı.
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