Galatasaray, Türk Telekom'la sponsorluk anlaşmasını uzattı!
Son dakika haberine göre, Galatasaray, Türk Telekom ile olan isim hakkı sözleşmesini 30 milyon TL karşılığında 1 yıl uzattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İsim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, Türk Telekom ile olan isim hakkı sözleşmesini 30 milyon TL karşılığında 1 yıl uzattı.
Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır.
30 MİLYON TL
Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir.
Bu açıklamada sözü edilen taraflar arasında sözleşme konusuna ilişkin olarak devam eden ticari müzakereler bir sonuca bağlanana kadar, şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Çaykur Rizesporlu futbolcu Abarhoun'un sağlık durumu
- Gençlerbirliği'nde Antalyaspor hazırlıkları başladı
- Galatasaray ve Başakşehir'e ceza
- Hikmet Karaman iddialı! Malatyaspor uçuşa geçecek
- Süper lig ekibi PFDK'ye sevk edildi
- Bülent Uygun'dan flaş açıklama: 37 puan...
- Muslera Uruguay Milli Takımı kadrosunda
- Ahmet Nur Çebi'ye verilen cezada indirim
- Antalyaspor yarışı bırakmayacak
- Gaziantep Futbol Kulübü'ne güzel haber!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?
- BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?
- EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?
- Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı
- Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?