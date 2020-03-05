Ömer Toprak'tan kötü haber geldi! Sezonu kapattı
Werder Bremen'in Frankfurt ile oynadığı maçta sakatlanan Ömer Toprak'ın sezonu kapattığı iddia edildi. Ömer Toprak, fibula kemiğinin kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Werder Bremen forması giyen milli futbolcumuz Ömer Toprak, Almanya Kupası çeyrek finalinde Frankfurt ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı.
Frankfurt maçını yarıda bırakan ve sedyeyle oyundan alınan Ömer Toprak, fibula kemiğinin kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Werder Bremen'den yapılan açıklamada, yapılan tetkikler neticesinde Ömer Toprak'ın fibula kemiğinin kırılmadığı ancak baldırında çatlak ve ezilme olduğu kaydedildi.
Hastanedeki ilk tedavisinin ardından bu sabah taburcu olan Ömer Toprak'ın EURO 2020'de forma giyme ihtimalinin tehlikede olduğu belirtildi.
MİLLİ TAKIM REVİRE DÖNDÜ
Ömer Toprak'tan gelen talihsiz haberin ardından gözler milli takımdaki sakat oyunculara çevrildi.
Merih Demiral, Ozan Kabak, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin ardından Ömer Toprak'la birlikte milli takımdaki sakat oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.
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