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Ömer Toprak'tan kötü haber geldi! Sezonu kapattı

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
MİLLİ FUTBOLCUDAN KÖTÜ HABER! SEZONU KAPATTI

'in Frankfurt ile oynadığı maçta sakatlanan 'ın sezonu kapattığı iddia edildi. Ömer Toprak, fibula kemiğinin kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

forması giyen milli futbolcumuz , çeyrek finalinde Frankfurt ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı.

Frankfurt maçını yarıda bırakan ve sedyeyle oyundan alınan Ömer Toprak, fibula kemiğinin kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Werder Bremen'den yapılan açıklamada, yapılan tetkikler neticesinde Ömer Toprak'ın fibula kemiğinin kırılmadığı ancak baldırında çatlak ve ezilme olduğu kaydedildi.

Hastanedeki ilk tedavisinin ardından bu sabah taburcu olan Ömer Toprak'ın EURO 2020'de forma giyme ihtimalinin tehlikede olduğu belirtildi.

MİLLİ TAKIM REVİRE DÖNDÜ
Ömer Toprak'tan gelen talihsiz haberin ardından gözler milli takımdaki sakat oyunculara çevrildi.

Merih Demiral, Ozan Kabak, , Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin ardından Ömer Toprak'la birlikte milli takımdaki sakat oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

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