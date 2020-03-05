İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları

Gelecek sezon için teknik direktör arayışında olan sarı lacivertli kulüp, yabancı hocalar üzerinde duruyor. Yönetim, liste başındaki Schmidt ve Kovac ile görüşmeleri sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, liste başındaki Schmidt ve Kovac ile görüşmeleri sürdürüyor. Sürpriz bazı isimlere de teklif götürüldüğü belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal devrinin resmen kapanmasıyla, teknik direktör arayışı hız kazandı. Başkan vekili Semih Özsoy, "Kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var. Değerlendireceğiz ve en kısa sürede adını koyacağız" diyerek ilk mesajı verdi. Gündemde yer alan Alman ekolüne yönelik olarak Roger Schmidt ve Niko Kovac ile temaslar devam ediyor. Kovac'ın prensip olarak sezon ortasında takım almak istememesi nedeniyle Schmidt isminin bir adım önde olduğu ifade edildi.

VALERİEN ISMAEL DE LİSTEDE

Alman ekolüne dönmek isteyen Kanarya'da diğer güçlü aday Roger Schmidt'in yanı sıra Lask'ın Alman asıllı 44 yaşındaki hocası Valerien İsmael de gündeme geldi.

İSMAİL KARTAL HAZIR

Çaykur Rize ile yollarını ayıran İsmail Kartal, para almadan çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Kartal'ın F.Bahçe'yi yakından tanıması nedeniyle "Geçiş hocası" olabileceği belirtiliyor.

YERLİLER BEKLEMEDE

F.Bahçe öncelikle Alman teknik adam düşünse de yerli olarak Erol Bulut ismi gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca Yılmaz Vural'a da sezon sonuna kadar şans tanınabileceği konuşuluyor.

SÜREÇ UZATILMAYACAK

Fotomaç'ın haberine göre; İki teknik direktör konusunda Daum'dan da görüş alındığı belirtiliyor. Yönetimin, sürpriz bazı isimlere de teklif götürdüğü ve gelecek yanıta göre son kararını vereceği bildirildi. Jardim, Erol Bulut ve Tayfun Korkut da konuşulan isimler. Cocu ve Ersun Yanal tercihleri tutmayan başkan Ali Koç'un bu kez hata yapmak istemediği ve tartışılmayacak bir ismi takımın başına getirmeyi planladığı gelen haberler arasında. Süreç uzatılmayacak. En geç haftaya yeni teknik direktörün belli olması bekleniyor.