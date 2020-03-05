05 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

SPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
KARAR VERİLDİ! FENERBAHÇE MAÇI TEKRAR EDİLECEK

Kulübü'nün Beko ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair itirazı kabul edildi ve , maçın tekrar edilmesine karar verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, ile Beko müsabakasının, Afyon Belediyespor'un itirazı üzerine tekrar edileceğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyon Belediyespor ile Fenerbahçe Beko müsabakasının, Afyon Belediyespor'un itirazı üzerine tekrar edileceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü - Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır."

Fenerbahçe Beko, Afyon Belediyespor 'u 64-62 yenmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN