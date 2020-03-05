Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek
Afyon Belediyespor Kulübü'nün Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair itirazı kabul edildi ve TBF, maçın tekrar edilmesine karar verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyon Belediyespor ile Fenerbahçe Beko müsabakasının, Afyon Belediyespor'un itirazı üzerine tekrar edileceğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyon Belediyespor ile Fenerbahçe Beko müsabakasının, Afyon Belediyespor'un itirazı üzerine tekrar edileceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü - Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.
Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır."
Fenerbahçe Beko, Afyon Belediyespor 'u 64-62 yenmişti.
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