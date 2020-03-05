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Murat Süğlün: Antalyaspor bu yarışı bırakmayacak

SPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020
ANTALYASPOR YARIŞI BIRAKMAYACAK

Antalyaspor Kulübü , Alanyaspor maçında aldıkları mağlubiyetin dezavantaj gibi gözükse de, Antalyaspor’un kupa yarışını bırakmayacağını söyledi.

'nda 10 kişi kalan Alanyaspor'a son dakikalarda gelen golle 1-0 mağlup olan Antalyaspor, turu geçmek için umutlu. Sahalarında aldıkları mağlubiyeti değerlendiren Antalyaspor , skor yönünden 'Şansız bir maç' olarak değerlendirdiği kupa maçına ilişkin, "Çift karşılaşmalı bir maç trafiği olacağı için 1-0'lık mağlubiyet dezavantaj gibi gözükse de, Antalyaspor deplasmanda oynayacağı maçta da hiçbir zaman bu yarışı bırakmayacak" dedi.

"MAĞLUBİYET TAKIMIMIZI ETKİLEMEYECEK"
Ligde yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerinin altını çizen Süğlün, "Devre arasında en iyi transfer yapan takımlardan bir tanesiyiz. Tüm transferlerimiz inanılmaz ve pozitif yönde takıma etki yaptı. Mağlubiyet takımımızı etkilemeyecek. Kupa başka bir şey, lig başka bir şey. Bunun herkes bilincinde" diye konuştu.

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