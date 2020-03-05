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Gençlerbirliği'nde Antalyaspor hazırlıkları başladı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ANTALYASPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

'in 25'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a deplasmanda 3-0'lık skorla boyun eğen Ankara temsilcisi zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, 'in 25. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Başkent ekibi, idmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki haftanın kapanış maçı, 9 Mart Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

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