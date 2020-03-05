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MKE Ankaragücü'nde moral yemeği

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
MKE ANKARAGÜCÜ'NDE MORAL YEMEĞİ

'in 25. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak 'nde yönetim ve futbolcular, yemekte bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular dün akşam birlikte yemek yiyerek, moral depoladı.

Kulübü Başkanı Fatih Mert, yemekte yaptığı konuşmada kalan maçlardan güzel sonuçlar alacaklarını belirterek, "Telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını unutup bu maçtan 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Yönetim olarak her zaman takımımızın yanınızdayız. Ben bu takımın neler başarabileceğini biliyorum. Takımımıza güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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