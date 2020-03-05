MKE Ankaragücü'nde moral yemeği
Giriş Tarihi: 05.03.2020
Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yönetim ve futbolcular, yemekte bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular dün akşam birlikte yemek yiyerek, moral depoladı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yemekte yaptığı konuşmada kalan maçlardan güzel sonuçlar alacaklarını belirterek, "Telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını unutup bu maçtan 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Yönetim olarak her zaman takımımızın yanınızdayız. Ben bu takımın neler başarabileceğini biliyorum. Takımımıza güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Hangi takım şampiyon olursa kasasına ne kadar girecek?
- PSG Olympique Lyon'u ezdi geçti
- Kobe'nin öldüğü kazanın yeni görüntüleri
- Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in akıbeti belli oldu
- Real Sociedad'ın rüyası 32 yıl sonra gerçekleşti
- Manchester City sürprize izin vermedi
- Almanya Kupası’nda Leverkusen ve Frankfurt yarı finalde
- Şenol Güneş Cenk Tosun'un yerine kimi çağıracak? İşte o isim
- Fatih Terim Sivas maçında onları tribüne gönderecek!
- Dünya futbolunun efsanesi gözaltında!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı
- Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?
- Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları