Fatih Terim Sivas maçında onları tribüne gönderecek!

Lig'de üst üste 3 puan alarak şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray'da Fatih Terim, zorlu Sivasspor maçı öncesi takımını oluşturmaya çalışıyor. Terim, sakat Lemina'nın iyileşmesi ve cezalı Belhanda'nın geri dönmesi nedeniyle, kural gereği tribünlere iki isim gönderecek.

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın iyileşmesi ve Younes Belhanda'nın da cezasını tamamlamasıyla, 14 yabancının tamamı oynayabilecek duruma geldi.

HANGİ YABANCILAR TRİBÜNE ÇIKACAK?

Ancak statü gereği 21 kişilik maç kadrosunda ancak 12 yabancı bulundurabileceği için diğer ikisinin de tribüne gitme zorunluluğu ortaya çıktı. Bu nedenle "Hangi yabancılar tribüne çıkacak?" sorusu gündeme oturdu.

Skorer'de yer alan habere göre bu konuda ilk tercihin Sekidika olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanatlarda Feghouli ve Onyekuru'nun formu ayrıca Ömer, Adem, Belhanda ve Jimmy Durmaz gibi isimlerin de kanatta alternatif olması, teknik direktör Fatih Terim'in karar vermesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle Jesse Sekidika bundan sonraki süreçte diğer yabancılarda sorun olmadığı sürece maç kadrolarına zor girecek gibi görünüyor.

LINNES İSTENEN DÜZEYDE DÖNÜŞ SAĞLAYAMADI

Galatasaray'da 14 yabancının sorunsuz olduğu ortamda Sekidika ile beraber diğer zayıf halka ise Martin Linnes görülüyor. Bunda Norveçli oyuncunun istenen düzeyde dönüş yapamaması ile beraber Saracchi ile Mariano'nun formunun da etkili olduğu belirtiliyor. Yine iki bek için Ömer ve Şener'in alternatif olarak görülmesi de, teknik kadronun kararında belirleyici olacak.