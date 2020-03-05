İşte Galatasaray'ın yeni kaleci hedefi!
Galatasaray kalesini yıllardır tek başına koruyan Fernando Muslera, adını sarı kırmızılı kulübün tarihine altın harflerle yazdırdı. İlerleyen yaşına rağmen takıma verdiği katkı ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Uruguaylı kaleci, birçok alanda rekorları da elinde tutuyor. Sarı kırmızılı kulüp Muslera gibi uzun yıllar Galatasaray kalesini koruyacak bir isim üzerinde çalışıyor. Hedef yaz transfer döneminde genç yıldızı takıma kazandırmak.
Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle 24 hafta sonunda puanını 48'e yükselten Galatasaray'da yüzler gülüyor. Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet hasretine de son veren sarı-kırmızılılar, son haftalarda yakaladığı ritmi Sivasspor karşısında çıkacakları deplasmanda da sürdürmek istiyor.
Devre arasında yaptığı transferlerle ikinci yarıya bambaşka bir oyun ile başlayan sarı-kırmızılılar, ara transferde kadrosuna Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı katmış, özellikle de Onyekuru ve Saracchi ikilisinden büyük verim almıştı... Gelen bu isimlerin yanında Ryan Babel, Emre Mor, Emre Taşdemir, Batuhan Şen ve Steven Nzonzi ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar birçok isim ile de temas kurmuş ancak gerek mali konulardan gerekse farklı sebeplerden bu transfer gerçekleşmemişti. İşte o isimlerden biri de Arjantinli kaleci Walter Daniel Benitez olmuştu.
Öte yandan Galatasaray'ın yaşı ilerlemeye başlayan Fernando Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci için devre arasında çalışmalar yaptığı biliniyordu. İspanya'nın önemli yayın organlarından olan Tutto Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar Fransa'nın köklü ekiplerinden Nice forması giyen Walter Benitez ile devre arasında temasa geçti ancak iki kulüp anlaşsa da menajer komisyonun da mutabakat sağlanamaması nedeniyle transfer suya düştü ve Benitez kulübünde kalmış oldu. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor...
WALTER DANIEL BENITEZ KİMDİR?
27 yaşındaki Arjantinli eldiven, profesyonel futbol kariyerine Quilmes U20 takımında başladı. Buradan Quilmes A Takımı'na oradan ise Nice kulübüne transfer oldu. Bu sezon 28 kez forma giyen Benitez 2520 dakika sahada kalırken kalesinde 38 gol gördü.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan eldiven, 1.93 boyunda... Arjantinli kalecinin kulübü Nice ile olan sözleşmesi 30 haziran 2020 tarihinde sona erecek.fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Yıldız futbolcu tribündeki taraftarla kavga etti
- MKE Ankaragücü'nde moral yemeği
- İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları
- İsmail Kartal canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe...
- Şenol Güneş Cenk Tosun'un yerine kimi çağıracak? İşte o isim
- Milli futbolcudan kötü haber! Sezonu kapattı
- Mert Hakan Yandaş'tan flaş Galatasaray açıklaması
- Fatih Terim Sivas maçında onları tribüne gönderecek!
- Karar verildi! Fenerbahçe maçı tekrar edilecek
- Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in akıbeti belli oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?
- Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı
- Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?