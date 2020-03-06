06 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi

SPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020
ABONE OL
GALATASARAY'DA FLAŞ YOUNES BELHANDA GELİŞMESİ

'da taraftarın sezon sonu takımda görmek istemediği Faslı yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız orta saha oyuncusunun menajeri sarı kırmızılı yönetimden 3 yıllık yeni sözleşme istedi.

'da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında gelen 'nın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, Faslı orta saha oyuncusundan gelen istek yönetimi şaşırttı. İşte detaylar...

YENİ SÖZLEŞME İSTEĞİNİ BİLDİRDİ
Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda yönetimi adeta şoke etti. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi kesin olarak yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, sarı-kırmızılılarla temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.

2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın 'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.

2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Belhanda, bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN