Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi
Galatasaray'da taraftarın sezon sonu takımda görmek istemediği Faslı yıldız Younes Belhanda ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız orta saha oyuncusunun menajeri sarı kırmızılı yönetimden 3 yıllık yeni sözleşme istedi.
Galatasaray'da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Younes Belhanda'nın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, Faslı orta saha oyuncusundan gelen istek yönetimi şaşırttı. İşte detaylar...
YENİ SÖZLEŞME İSTEĞİNİ BİLDİRDİ
Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda yönetimi adeta şoke etti. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi kesin olarak yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, sarı-kırmızılılarla temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.
2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.
2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Belhanda, bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.
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