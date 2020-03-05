Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'de çalkantılı bir süreçten geçtikten sonra görevinden ayrılan Damien Comolli'nin yeni adresi merak ediliyordu. Fransız basını, 47 yaşındaki sportif direktörün Monaco ile görüşmelere başladığını duyurdu. Anlaşmanın büyük ölçüde sağlanması beklenirken Damien Comolli, Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirdiği Islam Slimani'yle yeniden buluşacak.
Fenerbahçe'de yeni yönetimle birlikte göreve gelen Damien Comolli pek parlak bir dönem geçirmedi. Fransız sportif direktör, 1.5 yıllık görev süresince sarı-lacivertli takıma birçok transfer yapmış ancak alınan isimlerden beklenilen verim alınamamıştı.
FALETTE TRANSFERİ AYRILIĞI GETİRDİ
Finansal Fair Play sebebiyle transfer yapmakta güçlük çeken Fenerbahçe'de stoper bölgesine Simon Falette transferi yapıldı. Damien Comolli, transferde herhangi bir rolü olmadığını ve Gineli stoperi başkanın takıma kattığını sosyal medyadan açıklayınca olanlar oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin bu hamlesinden sonra yetkilerini sınırlandırdı ve Fransız sportif direktör görevinden istifa etti.
YENİ ADRESİ MONACO!
Fransız sportif direktörün yeni adresi belli oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile görüşmeye başladı. Anlaşma gerçekleşirse Islam Slimani ile Damien Comolli yeniden bir araya gelecek.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco, sportif direktörlük için Damien Comolli ile görüşüyor.GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Liverpool, Saint-Etienne ve Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, geçtiğimiz günlerde Monaco yöneticileri ile bir araya geldi. Avrupa futbol.
SLIMANI İLE YENİDEN BULUŞUYOR
Monaco sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Islam Slimani'nin yanı sıra Everton'dan Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı. Damien Comolli, Fenerbahçe'ye transfer ettiği Slimani ile yeniden buluşmaya hazırlanırken, Galatasaray'ın ise bundan sonraki süreçte Onyekuru için Comolli ile görüşmesi gerekecek.
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