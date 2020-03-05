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Bülent Uygun'dan flaş açıklama: 37 puan...

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
BÜLENT UYGUN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 37 PUAN...

Yeni Malatya'yı yenerek 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren ve moral kazanan Denizlispor'da Teknik Direktör , ligde kalma barajı konusunda öngörüde bulundu.

Yeni Malatya'yı yenerek 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren ve moral kazanan Denizlispor'da Teknik Direktör , ligde kalma barajı konusunda öngörüde bulundu. Uygun, "Kalan 10 maçtaki bütün puanlara talip olmak için çalışacağız. 37 puan toplayan ligde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

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