Beşiktaş'tan Sinan Bolat ve Fabri'ye veto
Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kaleci arayışları şimdiden başladı. Siyah beyazlı yönetimin listesinde birbirinden önemli isimler bulunuyor. Adı öne geçen Sinan Bolat ve Fabri için karar çıktı.
Önümüzdeki sezon için kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme Fabri ve Sinan Bolat isimleri gelmişti. Siyah-beyazlı yönetimin bu iki file bekçisini de veto ettiği ortaya çıktı.
Gelecek sezon için Medipol Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile prensipte anlaşma sağlayan Beşiktaş, kaledeki rekabeti artırmak için bu bölgeye bir transfer daha planlıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılarla bir süredir adları anılan Sinan Bolat ve eski kalecisi Fabri'nin menajerler aracılığıyla gelmeye hazır olduklarını bildirdiği ancak yönetimin iki ismi de veto ettiği öğrenildi.
Gelecek sezon için takviye çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaşlı yöneticiler, Sinan ve Fabri hakkındaki sorulara, "Kendilerinin bir arzusu olabilir ancak iki oyuncuyu da düşünmüyoruz" yanıtını verdiler.
Bu haber, özellikle kulübün eski kalecisi Fabri'yi çok seven Beşiktaş taraftarını üzdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İsmail Kartal canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe...
- Yıldız futbolcu tribündeki taraftarla kavga etti
- Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu
- MKE Ankaragücü'nde moral yemeği
- İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları
- Fatih Terim Sivas maçında onları tribüne gönderecek!
- İşte Galatasaray'ın yeni kaleci hedefi!
- Milli futbolcudan kötü haber! Sezonu kapattı
- Karar verildi! Fenerbahçe maçı tekrar edilecek
- Mert Hakan Yandaş'tan flaş Galatasaray açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?
- Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı
- Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?