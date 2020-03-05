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Beşiktaş'tan Sinan Bolat ve Fabri'ye veto

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Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
BEŞİKTAŞ'TAN İKİ KALECİYE VETO!

'ın önümüzdeki sezon kaleci arayışları şimdiden başladı. Siyah beyazlı yönetimin listesinde birbirinden önemli isimler bulunuyor. Adı öne geçen ve Fabri için karar çıktı.

Önümüzdeki sezon için kaleci arayışlarına başlayan 'ta gündeme Fabri ve isimleri gelmişti. Siyah-beyazlı yönetimin bu iki file bekçisini de veto ettiği ortaya çıktı.

Gelecek sezon için 'in tecrübeli file bekçisi ile prensipte anlaşma sağlayan Beşiktaş, kaledeki rekabeti artırmak için bu bölgeye bir transfer daha planlıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılarla bir süredir adları anılan Sinan Bolat ve eski kalecisi Fabri'nin menajerler aracılığıyla gelmeye hazır olduklarını bildirdiği ancak yönetimin iki ismi de veto ettiği öğrenildi.

Gelecek sezon için takviye çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaşlı yöneticiler, Sinan ve Fabri hakkındaki sorulara, "Kendilerinin bir arzusu olabilir ancak iki oyuncuyu da düşünmüyoruz" yanıtını verdiler.

Bu haber, özellikle kulübün eski kalecisi Fabri'yi çok seven Beşiktaş taraftarını üzdü.

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