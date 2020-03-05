Gaziantep Futbol Kulübü'ne güzel haber!
Giriş Tarihi: 05.03.2020
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
İdmanda, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jefferson ile Muğdat Çelik de antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. Öte yandan hastalığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Muhammet Demir de antrenmanda yer aldı..
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