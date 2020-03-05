05 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep Futbol Kulübü'ne güzel haber!

SPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'NE GÜZEL HABER!

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

İdmanda, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jefferson ile Muğdat Çelik de antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. Öte yandan hastalığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Muhammet Demir de antrenmanda yer aldı.

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN