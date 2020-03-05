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Manchester City sürprize izin vermedi

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
MANCHESTER CİTY SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

, Championship ekibi Sheffield Wednesday'i 1-0 yenerek 'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Maçtaki tek golü 53.dakikada Sergio Aguero attı.

, 5. Tur maçında Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'e konuk oldu.

City, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Sergio Aguero'nun 53. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kupanın diğer maçında, , 'de sonuncu sırada yer alan Norwich'le normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarda 3-2 yenilerek elendi.

Premier Lig ekibi Leicester City, Championship ekiplerinden Birmingham City'i 1-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı.

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