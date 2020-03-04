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Milli cimnastikçi İbrahim Çolak ameliyat oldu

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Giriş Tarihi: 04.03.2020
MİLLİ CİMNASTİKÇİ İBRAHİM ÇOLAK AMELİYAT OLDU

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi , yaşadığı sakatlık nedeniyle . durumu iyi olan İbrahim'in, yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi , yaşadığı sakatlık nedeniyle .

Antrenmanda sakatlanan milli sporcu, Memorial Ankara Hastanesi'nde sağ omzundan operasyon geçirdi.

durumu iyi olan İbrahim'in, yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.

'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

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