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Manchester City Yan Couto'yu transfer etti

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Giriş Tarihi: 04.03.2020
MANCHESTER CİTY YAN COUTO'YU TRANSFER ETTİ

ekibi , 'nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu 'yu kadrosuna kattı. Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya ile Altı 'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Kulübü, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Couto ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Couto, 18 yaşına gireceği haziran ayından itibaren Manchester City kadrosuna dahil olabilecek.

Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya ile Altı 'nda şampiyonluk yaşamıştı.

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