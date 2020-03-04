Fenerbahçe'nin yeni hocası ne zaman açıklanacak?
Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'dan sonra yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy merak edilen sorunun yanıtını verdi. Özsoy hizmetlerinden ötürü Ersun Yanal'a teşekkür ederken yeni hocanın Denizlispor maçına yetişeceğini ima etti.
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından konuştu. Sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıkan Ersun Yanal'la ilgili flaş ifadeler kullanan Özsoy, yeni hoca arayışlarına da başladıklarını açıkladı.
Sözlerine, "Şehitlerimiz var, üzüntülüyüz. Nur içinde yatsınlar, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Trabzon emniyetine de teşekkür ederiz, iyi ağırlandık" diyerek başlayan sarı-lacivertli yönetici şöyle devam etti:
"KALBİMİZDE OLANLAR VAR"
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var
Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya "Burası Fenerbahçe" cevabını verdi.
"NEYE İNANDIYSAK ONU YAPTIK"
Ersun Hoca'ya özel hayatında ve kariyerimde başarılar dileriz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eleştirildik ama biz ezberleri bozan, neye inandıysak, onu yapan bir yönetimiz.
"ERSUN HOCA HİÇ PARA KONUŞMADI"
Ersun Hoca, Fenerbahçe'ye Antalya'da locadan veda etmemeliydi. Anlaşarak yolları ayırdık. Ersun Hoca ne gelirken, ne giderken bir kere bile para konuşmadı.
"RÖVANŞ ÖNCESİ UMUDUMUZ VAR"
Semih Özsoy maçla ilgili ise, "Ligde sonuna kadar savaşacağız. Kupada da elimizden geleni yapacağız. 2-1 ile rövanş öncesi umudumuz var" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İşte Falette'nin son durumu
- Manchester City Brezilyalı yıldızı transfer etti
- Manchester City Yan Couto'yu transfer etti
- İtalya'da dev maça koronavirüs engeli!
- Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Falette sahayı terk etti
- Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Sörloth) golü izle
- Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 MAÇ SONUCU
- Göztepe evinde ağır yaralı
- Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın grubu belli oldu
- Son maçında Ersun Yanal'dan dikkat çeken görüntü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları
- EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?
- Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?
- Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir?
- Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
- TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?
- Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?