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Fenerbahçe'nin yeni hocası ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fenerbahçe'nin 'dan sonra yeni teknik direktörü kim olacak? merak edilen sorunun yanıtını verdi. Özsoy hizmetlerinden ötürü Ersun Yanal'a teşekkür ederken yeni hocanın Denizlispor maçına yetişeceğini ima etti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-1 sona eren maçının ardından konuştu. Sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıkan 'la ilgili flaş ifadeler kullanan Özsoy, yeni hoca arayışlarına da başladıklarını açıkladı.

Sözlerine, "Şehitlerimiz var, üzüntülüyüz. Nur içinde yatsınlar, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. emniyetine de teşekkür ederiz, iyi ağırlandık" diyerek başlayan sarı-lacivertli yönetici şöyle devam etti:

"KALBİMİZDE OLANLAR VAR"
Fenerbahçe'nin yeni arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var

Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya "Burası Fenerbahçe" cevabını verdi.

"NEYE İNANDIYSAK ONU YAPTIK"
'ya özel hayatında ve kariyerimde başarılar dileriz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eleştirildik ama biz ezberleri bozan, neye inandıysak, onu yapan bir yönetimiz.

"ERSUN HOCA HİÇ PARA KONUŞMADI"
Ersun Hoca, Fenerbahçe'ye 'da locadan veda etmemeliydi. Anlaşarak yolları ayırdık. Ersun Hoca ne gelirken, ne giderken bir kere bile para konuşmadı.

"RÖVANŞ ÖNCESİ UMUDUMUZ VAR"
Semih Özsoy maçla ilgili ise, "Ligde sonuna kadar savaşacağız. Kupada da elimizden geleni yapacağız. 2-1 ile rövanş öncesi umudumuz var" dedi.

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