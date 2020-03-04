Kriz kapıya dayandı! Cimbom sorunu nasıl çözecek?
Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, gelecek sözleşmesi bitecek olan Lemina, Seri ve Onyekuru'yu takımda tutmanın yollarını arıyor. 3 oyuncunun toplam bonservis bedeli 44 milyon Euro (300 milyon TL). Sarı kırmızılı kulüp, geçmiş dönemdeki hataları tekrar etmemek için yıldız oyuncuları muhakkak takımda tutmak istiyor.
Süper Lig'in ikinci yarısında, ilk devreye göre müthiş bir performans gösteren Galatasaray'ın bu çıkışında Mario Lemina, Jean Michael Seri ve Henry Onyekuru'nun çok önemli bir payı var. Ancak üç yıldızın da kiralık olması ve sezon sonunda sözleşmelerinin bitmesi Sarı-Kırmızılı yönetimi kara kara düşündürüyor.
Fatih Terim'in yeni sezonda takımda kalmasını istediği 3 futbolcunun çok yüksek maliyetleri var. Lemina'nın 16 milyon Euro, Seri'nin ise 18 milyon Euro'luk opsiyonları bulunuyor.
YENİDEN KİRALAMA SEÇENEĞİ ÖN PLANDA
Takvim'de yer alan habere göre opsiyonu olmayan Onyekuru için Monaco'nun belirlediği bonservis de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro maliyeti olan 3 yıldız için yeniden kiralama formülünü masaya yatıracak.
Galatasaray kısa süre içinde Southampton, Fulham ve Monaco'ya teklif yapacak. Yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. İlk yarıda tel tel dökülen Galatasaray, Onyekuru'nun dönüşü sonrası kendine geldi.
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