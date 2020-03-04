Beşiktaş'a sürpriz kaleci önerisi! Top Sergen hocada!

Beşiktaş'ın yeni sezon için kaleci arayışlarında önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere'nin dev kulübü Manchester City, tecrübeli file bekçisi Claudio Bravo'yu siyah beyazlı kulübe önerdi.

Kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler Claudio Bravo ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dedi.

Kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler Claudio Bravo ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dedi. Yönetimin de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleci konusunu Sergen Yalçın'la görüşeceği bildirildi.