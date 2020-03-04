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Beşiktaş'a sürpriz kaleci önerisi! Top Sergen hocada!

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Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ KALECİ ÖNERİSİ! TOP SERGEN HOCADA!

'ın yeni sezon için kaleci arayışlarında önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere'nin dev kulübü Manchester City, tecrübeli file bekçisi 'yu siyah beyazlı kulübe önerdi.

Kaleci arayan 'a menajerler ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dedi.

Kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler Claudio Bravo ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dedi. Yönetimin de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleci konusunu 'la görüşeceği bildirildi.

KARIUS'A TALİP VAR!
Yolların ayrılacağı Loris Karius'a, Ligi takımlarından Anderlecht'in talip olduğu iddia edildi. Kalecisi Hendrik Van Crombrugge'e Köln ve 'nin talip olduğu ekibinin, bu transfer gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda 'a geri dönecek Karius'u alacağı ileri sürüldü..

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