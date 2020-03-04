Galatasaray'a Lemina'dan güzel haber!
Giriş Tarihi: 04.03.2020
Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Lemina'dan güzel haber geldi. Galatasaray'da Mario Lemina, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Lemina'dan güzel haber geldi. Galatasaray'da Mario Lemina, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
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