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Galatasaray'a Lemina'dan güzel haber!

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020
GALATASARAY'A LEMİNA'DAN GÜZEL HABER!

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Lemina'dan güzel haber geldi. 'da , bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Lemina'dan güzel haber geldi. 'da , bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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