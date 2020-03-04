A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi ve A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'da gerçekleştirildi. B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. 3. torbadan kura çekimine katılan Türkiye'nin rakipleri Romanya, Macaristan, Sırbistan ve Rusya oldu.
A LİGİ
Grup 1: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda
Grup 2: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere
Grup 3: Grup: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz
Grup 4: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre
B LİGİ
Grup 1: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç
Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya
Grup 3: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya
Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya
1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs, Karadağ
2. GRUP: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan
3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan
4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk
D LİGİ
1. GRUP: Malta, Andorra, Litvanya, Faroe Adaları
2. GRUP: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık
MAÇ PROGRAMI
1'inci Maç Günü: 3-5 Eylül 2020
2'nci Maç Günü: 6-8 Eylül 2020
3'üncü Maç Günü: 8-10 Ekim 2020
4'üncü maç Günü: 11-13 Ekim 2020
5'inci Maç Günü: 12-14 Kasım 2020
6'ncı Maç Günü: 15-17 Kasım 2020
Finaller: 2-3-6 Haziran 2021
Play-offlar: 24-25-28-29 Mart 2022
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