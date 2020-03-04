04 Mart 2020, Çarşamba
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A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!

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Giriş Tarihi: 04.03.2020
A MİLLİ TAKIM'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

UEFA 'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi 'nın başkenti Amsterdam'da, Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi ve A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu.

UEFA 'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi 'da gerçekleştirildi. B Ligi'nde mücadele edecek olan A 'ın rakipleri belli oldu. 3. torbadan kura çekimine katılan Türkiye'nin rakipleri Romanya, Macaristan, Sırbistan ve Rusya oldu.

A LİGİ

Grup 1: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda

Grup 2: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere

Grup 3: Grup: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz

Grup 4: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

B LİGİ

Grup 1: Romanya, , Norveç

Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya

Grup 3: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya

C LİGİ

1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, , Karadağ

2. GRUP: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D LİGİ

1. GRUP: Malta, Andorra, Litvanya, Faroe Adaları

2. GRUP: , Lihtenştayn, Cebelitarık

MAÇ PROGRAMI

1'inci Maç Günü: 3-5 Eylül 2020

2'nci Maç Günü: 6-8 Eylül 2020

3'üncü Maç Günü: 8-10 Ekim 2020

4'üncü maç Günü: 11-13 Ekim 2020

5'inci Maç Günü: 12-14 Kasım 2020

6'ncı Maç Günü: 15-17 Kasım 2020

Finaller: 2-3-6 Haziran 2021

Play-offlar: 24-25-28-29 Mart 2022

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