UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi ve A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'da gerçekleştirildi. B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. 3. torbadan kura çekimine katılan Türkiye'nin rakipleri Romanya, Macaristan, Sırbistan ve Rusya oldu.

A LİGİ



Grup 1: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda



Grup 2: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere



Grup 3: Grup: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz



Grup 4: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

B LİGİ

Grup 1: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç



Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya



Grup 3: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya



Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya

C LİGİ

1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs, Karadağ

2. GRUP: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk



D LİGİ



1. GRUP: Malta, Andorra, Litvanya, Faroe Adaları

2. GRUP: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

MAÇ PROGRAMI



1'inci Maç Günü: 3-5 Eylül 2020



2'nci Maç Günü: 6-8 Eylül 2020



3'üncü Maç Günü: 8-10 Ekim 2020



4'üncü maç Günü: 11-13 Ekim 2020



5'inci Maç Günü: 12-14 Kasım 2020



6'ncı Maç Günü: 15-17 Kasım 2020



Finaller: 2-3-6 Haziran 2021



Play-offlar: 24-25-28-29 Mart 2022