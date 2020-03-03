Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Hikmet Karaman oldu!

Süper Lig'de son haftalar istediği sonuçları alamayan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılı takım Ödeş'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirdi.

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirdi.

Yeni Malatyaspor yönetim kurulu, yaptığı görüşme sonucu Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ligde 8 haftadır kazanamayan Malatya temsilcisi, gelecek hafta sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Karaman'ın, akşam saatlerinde Malatya'ya gelerek takımın başında antrenmana çıkacağı belirtildi. Kulübün deneyimli çalıştırıcı için yarın Malatya'da imza töreni düzenleyeceği de öğrenildi.