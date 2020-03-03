03 Mart 2020, Salı
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Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Hikmet Karaman oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020
YENİ MALATYASPOR'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

Süper Lig'de son haftalar istediği sonuçları alamayan 'da teknik direktör ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılı takım Ödeş'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna 'ı getirdi.

, 'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna 'ı getirdi.

Yeni Malatyaspor yönetim kurulu, yaptığı görüşme sonucu Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ligde 8 haftadır kazanamayan Malatya temsilcisi, gelecek hafta sahasında ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Karaman'ın, akşam saatlerinde Malatya'ya gelerek takımın başında antrenmana çıkacağı belirtildi. Kulübün deneyimli çalıştırıcı için yarın Malatya'da imza töreni düzenleyeceği de öğrenildi.

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