03 Mart 2020, Salı
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Ankaragücü'nde Beşiktaş mesaisi başladı!

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Giriş Tarihi: 03.03.2020
ANKARAGÜCÜ'NDE BEŞİKTAŞ MESAİSİ BAŞLADI!

, yönetiminde ’in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

, 'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, karşılaşmasında tam süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların ise antrenmana dinamik ısınma ile başladığı, yapılan pas çalışmasının ardından, ana bölümde taktiksel dayanıklılık çalışması gerçekleştirildiği bildirildi. Sakatlığı düzelen Tiago Pinto'nun sağlık ekibinin gözetimi altında kontrollü bir şekilde çalışmalara başladığı kaydedildi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Milos Stanojevic, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Antrenmanı, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Sarı-lacivertli takım Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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