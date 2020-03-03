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Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor!

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Giriş Tarihi: 03.03.2020
DENİZLİSPOR'DA FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR!

'in 25. haftasında 'da 'nin konuğu olacak olan Yukatel Denizlispor'da hazırlıklar devam ediyor. Denizlispor'da tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Denizlispor, 'in 25. haftasında konuk olacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in Ege temsilcisi Denizlispor, cumartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, dayanıklılık çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat sürdü.

Öte yandan Denizlispor'da tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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