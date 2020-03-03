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Manchester City Brezilyalı Yan Couto'yu transfer etti

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Giriş Tarihi: 03.03.2020
MANCHESTER CİTY BREZİLYALI YILDIZI TRANSFER ETTİ

İngiliz devi , transfer çalışmalarına erken başladı. City, Brezilya'nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu 'yu kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi , Brezilya'nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu 'yu kadrosuna kattı.

Manchester City Kulübü, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Couto ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Couto, 18 yaşına gireceği haziran ayından itibaren Manchester City kadrosuna dahil olabilecek.

Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya Milli Takımı ile FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

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