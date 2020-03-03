Fenerbahçe'den Falette açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 amğlup etti. Mücadelenin 6. dakikasında çıktığı hava topunda Sosa ile çarpışan Falette maça devam edemedi. Fenerbahçe'de yapılan açıklamada Falette'nin yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildiği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 6'ncı dakikasında Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpışan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Simon Falette ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Falette'nin yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.