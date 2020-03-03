03 Mart 2020, Salı
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Bundesliga'da 24. haftanın 'en'leri belli oldu

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Giriş Tarihi: 03.03.2020
STİNDL GÖZLERİN PASINI SİLDİ!

'da 24. hafta geride kalırken, deplasmanda Hoffenheim'ı 6 golle geçen 52 puanla liderliğini korudu. Bavyera ekibinin en yakın takipçisi RB Leipzig ise evinde Leverkusen ile berabere kalarak zirve yarışında darbe aldı.

'nın 24. haftası itibariyle , liderliğini korurken, RB Leipzig, 3 puan arkasında 2. sırada kendine yer buldu. Zirve takipçilerinden 48 puanla 3. sırada bulunurken sezonun sürpriz ekiplerinden , 46 puanla 4. sıradaki konumunu korudu.

Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın formasını giyen Bundesliga'daki lejyonerlerimizden , Şubat ayına performansıyla ve attığı muhteşem firikik golüyle damga vurdu.

Bundesliga'nın 24. haftası ile ilgili önemli gelişmeler:

HAFTANIN OYUNCUSU

'nde 2019-2020 sezonunun 24. haftasının en iyi oyuncusu, Augsburg - Borussia Mönchengladbach maçındaki performansıyla Lars Stindl oldu.

HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ

Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 24. haftasının en iyi gollerinde; Coutinho, Quaison, Thommy, Goretkza ve Stindl isimleri vardı.

24. HAFTANIN EN GÜZEL KURTARIŞLARI

Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 24. haftasının en iyi kurtarışları; Bürki, Schwolow, Hradecky, Baumann ve Kraft'tan geldi.

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