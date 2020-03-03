Bundesliga'da 24. haftanın 'en'leri belli oldu

Almanya Bundesliga'da 24. hafta geride kalırken, deplasmanda Hoffenheim'ı 6 golle geçen Bayern Münih 52 puanla liderliğini korudu. Bavyera ekibinin en yakın takipçisi RB Leipzig ise evinde Leverkusen ile berabere kalarak zirve yarışında darbe aldı.

Almanya Bundesliga'nın 24. haftası itibariyle Bayern Münih, liderliğini korurken, RB Leipzig, 3 puan arkasında 2. sırada kendine yer buldu. Zirve takipçilerinden Borussia Dortmund 48 puanla 3. sırada bulunurken sezonun sürpriz ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, 46 puanla 4. sıradaki konumunu korudu.

Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın formasını giyen Bundesliga'daki lejyonerlerimizden Kaan Ayhan, Şubat ayına performansıyla ve attığı muhteşem firikik golüyle damga vurdu.

Bundesliga'nın 24. haftası ile ilgili önemli gelişmeler:

HAFTANIN OYUNCUSU

Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 24. haftasının en iyi oyuncusu, Augsburg - Borussia Mönchengladbach maçındaki performansıyla Lars Stindl oldu.

HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ

Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 24. haftasının en iyi gollerinde; Coutinho, Quaison, Thommy, Goretkza ve Stindl isimleri vardı.

24. HAFTANIN EN GÜZEL KURTARIŞLARI

Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 24. haftasının en iyi kurtarışları; Bürki, Schwolow, Hradecky, Baumann ve Kraft'tan geldi.