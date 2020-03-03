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Alanyaspor'da hedef kupa!

SPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020
ALANYASPOR'DA HEDEF KUPA!

'deki son 3 maçını kaybeden , önce ’yı geçip finale kalmak sonra da 'nı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Sezona müthiş bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda düşüşe geçen , kupada sonuna kadar gitmek istiyor. Ligdeki son 3 maçını kaybeden ekibi, yarın oynayacağı sınavından iyi bir sonuçla ayrılıp rövanş karşılaşması için avantaj yakalamak istiyor.

Hedefi 'önce final sonra kupa' olarak belirleyen teknik direktör Erol Bulut ve talebeleri, böylece son haftalarda üzdükleri taraftarlarına kupa sevinci yaşatmak amacında.

Antrenmanlarına devam eden takımda Bulut, oyuncuları ile yaptığı görüşmelerde "Kupa Avrupa'ya açılan önemli bir kapı. Son dönemde düşüş yaşadık ama potansiyelimizi daha önce ispatladık.

Şimdi bunu yine gösterme zamanı geldi. Tur için ilk maçı kazanmak zorundayız. Kendi sahamıza avantajlı gelirsek finale giden son basamağı da çıkarız" ifadelerini kullandı. Alanyasporlu oyuncuların da kendi aralarında kupa için söz verdikleri gelen haberler arasında.

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