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Koronavirüse çare Fernando Muslera!

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Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
KORONAVİRÜSE ÇARE FERNANDO MUSLERA!

'in ikinci yarısında çıkışa geçerek zirve yarışına dahil olan 'ın kalecisi sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dünyayı sarsan koronavirüs için sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Muslera çare oldu. İşte detaylar...

Uzun yıllardır 'ın kalesini koruyan , sosyal medyada gündem oldu. Dünyayı sarsan koronavirüs için sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi Fernando Muslera çare oldu. İşte detaylar...

Muslera için hazırlanan photoshop görseller bir çok platformlarında büyük ilgi görürken birçok kişi tarafından da paylaşıldı.

'ni geçtiğimiz Pazar günü evinde 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir şutu çıkarırken adeta boyu uzayan Uruguaylı yıldız bu kurtarışı ile çok konuşulmuştu.

Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan sarı kırmızılı yıldızın koronavirüs ve füze ile atılan bombaları engellediği fotoğraflar görenleri tebessüm ettirdi.

DHA

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