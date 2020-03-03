Koronavirüse çare Fernando Muslera!
Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçerek zirve yarışına dahil olan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dünyayı sarsan koronavirüs için sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Muslera çare oldu. İşte detaylar...
Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, sosyal medyada gündem oldu. Dünyayı sarsan koronavirüs için sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi Fernando Muslera çare oldu. İşte detaylar...
Muslera için hazırlanan photoshop görseller bir çok sosyal medya platformlarında büyük ilgi görürken birçok kişi tarafından da paylaşıldı.
Gençlerbirliği'ni geçtiğimiz Pazar günü evinde 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir şutu çıkarırken adeta boyu uzayan Uruguaylı yıldız bu kurtarışı ile çok konuşulmuştu.
Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan sarı kırmızılı yıldızın koronavirüs ve füze ile atılan bombaları engellediği fotoğraflar görenleri tebessüm ettirdi.
DHA
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