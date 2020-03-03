03 Mart 2020, Salı
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Antalyaspor'da Lukas Podolski rüzgarı!

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Giriş Tarihi: 03.03.2020
ANTALYASPOR'DA PODOLSKİ RÜZGARI!

'in 24. haftasında ile oynanan maçta yaptığı iki asistle yıldızlaşan Alman hücum oyuncusu , son iki haftada 'a yaptığı 4 puanlık katkıyla büyük beğeni topladı.

'in ikinci yarısında çıktığı 7 maçta 12 puan toplayan 'da, karşısında son saniyelerde kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanılıyor. 1-0 geriye düştüğü maçı, Podolski'nin asistlerinde; Amilton ve Hakan Özmert'in golleriyle ile çeviren ancak müsabakayı sarı-lacivertlilerin Zajc'ın attığı gol sonucu 2-2 bitiren Antalyaspor, son dakikada gelen bu golle 2 puandan oldu.

Süper Lig'de 24. haftayı 26 puanla 12. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda, devre arasında takıma katılan Alman yıldız 'nin yükselen performansı beğeni topladı. Podolski, geçen hafta karşılaşmasında son 3 dakika kala oyuna girip, takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Fenerbahçe karşılaşmasında ilk kez 11'de sahaya çıkan Podolski, gösterdiği mücadele ve 2 asistlik katkısıyla da büyük beğeni topladı.

Öte yandan 'nda da yarı finalde yoluna devam eden Antalyaspor, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da karşılaşacağı maçının hazırlıklarını da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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