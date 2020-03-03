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Beşiktaş'ta alarm! Galatasaray maçında 6 oyuncu...

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Giriş Tarihi: 03.03.2020
BEŞİKTAŞ'TA ALARM! GALATASARAY MAÇINDA 6 OYUNCU...

'in 24. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra 3 puanı hanesine yazdıran , 25. haftanın açılış maçında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Siyah beyazlılarda , , , Umut Nayir, Kevin N'Koudou ve , Ankaragücü maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. İsmi geçen 6 oyuncudan Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun maçta oynamasına kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta ilk onbirde Aytemiz karşılaşmasında göz dolduran Tyler Boyd'un da sahada olması ihtimal dahilinde.

ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, derbisine moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını sürekli uyaracak olan tecrübeli teknik adam, futbolculardan özellikle hakemle diyaloğa girmemelerini isteyecek. Rakip oyuncularla da sert tartışmalar yaşanmasını istemeyen Yalçın'ın gerekirse özel toplantılar yaparak futbolculara uyarılarda bulunması da kaçınılmaz görünüyor.

Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Ankaragücü karşısında zorunlu durumlar dışında kadro değişikliği yapması beklenmiyor.

Defans, orta saha ve hücum kurgusu hemen hemen belli olan siyah beyazlılarda, Alanyaspor maçında sakatlanan ve Cuma akşamına yetişmesi zor olan 'ün yerine 2 aday var. Bunların birincisi Medipol Başakşehirspor maçında olduğu gibi Lens'i sağ beke çekerek ön tarafta Diaby'i kullanmak. İkinci seçenek ise sağ bekin Necip, sağ önünse Lens şeklinde olacağı kadro ile maça başlamak olacak. Tecrübeli teknik adamın geçen hafta tam iyileşmediği için yedek bıraktığı Boateng'i yüzde 100 hazır olması halinde onbire koyması da beklenen değişiklikler arasında.

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