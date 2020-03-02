Mariano küllerinden yeniden doğdu!
Ligde çıktığı ilk 14 maçta skora katkı veremeyen Mariano, son dönemdeki performansıyla Galatasaray'ı sırtlayan isimlerden biri oldu. Gençlerbirliği maçında bir gol pası veren Brezilyalı, son 6 maçtaki 5. asistini yaptı
Sezonun ilk yarısında beklentilerin bir hayli altında performans gösteren Galatasaray'da, sağ bek Mariano da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Hatta bir dönem Brezilyalı savunmacının adı, devre arası transfer döneminde gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyordu. Ancak 33 yaşındaki futbolcu, takımda kaldı. Teknik direktör Fatih Terim de son dönemde Mariano'ya epey şans verdi. Tecrübeli oyuncu, beklentileri boşa çıkartmadı.
BAMBAŞKA OYNUYOR!
Brezilyalı futbolcu, ligde çıktığı ilk 14 maçta ne gol ne de asist yapabildi. Ancak son 6 maçta bambaşka bir havaya büründü. Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında bir asist yapan, Fenerbahçe maçını boş geçen 33 yaşındaki sağ bek, Gençlerbirliği karşısında kaldığı yerden devam etti. 33. dakikada Falcao'nun attığı golde topu içeri çeviren Mariano, son 6 maçtaki 5. asistini yapmayı başardı.
'DERBİ SONRASI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ'
Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı sağ beki Mariano maçın ardından galibiyeti değerlendirdi. Zor bir ortamda oynadıklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Gerçekten yabancılar olarak acınızı paylaşıyoruz. Şehit ailelerine baş sağlığı diliyorum. Kolay değildi burada oynamak. Maça gelirsek, Derbi zaferinden sonra ligin üst sıralarında yer almak için bu galibiyeti almayı çok istiyorduk. Bu çok önemliydi ve başardık" dedi.
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