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Newcastle United - Burnley (0-0) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 02.03.2020
NEWCASTLE UNİTED - BURNLEY 0-0 - MAÇ ÖZETİ

'de - Burnley karşılaşması nefesleri kesti. Golsüz beraberlikle biten zorlu karşılaşma izleyenlerden tam not aldı.

'de - Burnley karşılaşması nefesleri kesti. Golsüz beraberlikle biten zorlu karşılaşma izleyenlerden tam not aldı.

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