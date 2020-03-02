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Fenerbahçe'de kafa karıştıran Ersun Yanal gelişmesi!

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Giriş Tarihi: 02.03.2020
FENERBAHÇE'DE KAFA KARIŞTIRAN ERSUN YANAL GELİŞMESİ!

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, yolların ayrıldığı ancak Trabzonspor maçında takımın başında olacak teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçtan sonra 'da kalan sarı-lacivertli ekip, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Antalya'dan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek. Yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

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