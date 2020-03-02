Kayserispor - Göztepe (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 24. haftasındaki son gecede Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Çıkış arayan son sıradaki Kayserispor ile İzmir ekibi Göztepe'nin mücadelesini anbean takip için haberimizde kalın.
İŞTE İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Sapunaru, Diego, Kvrzic, Mensah, Djedje, Gustavo, Situm, Henrique, Mesanovic
Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan, Gassama, Berkan Emir, Soner, Andre Castro, Serdar Gürler, Halil, Napoleoni, Jerome
EV SAHİBİ ÇIKIŞ PEŞİNDE
Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 23 haftada ev sahibi 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 16 puanla son sırada yer aldı.
Konuk ekip ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.
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