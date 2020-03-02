Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Son dakika haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26, 27 ve 28. hafta maçlarının tarihlerini açıkladı. Galatasaray-Beşiktaş maçı 15 Mart Pazar günü saat 19:00'da, aynı gün oynanacak Trabzonspor-Başakşehir mücadelesi ise saat 16:00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maç, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Ligde 3 haftalık maçların programı şöyle:
26. hafta
13 Mart Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
14 Mart Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
13.30 HES Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
27. Hafta
20 Mart Cuma:
20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor (Ülker)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
28. Hafta
3 Nisan Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
4 Nisan Cumartesi:
14.00 HES Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
5 Nisan Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
6 Nisan Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
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