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Ersun Yanal'dan Ali Koç'a: Benim psikolojim artık kaldırmıyor

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Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
YANAL'DA KOÇ'A: BENİM ARTIK...

ile yolları ayrılan , maçı sonrası Başkan ile bir araya geldi. Sezon içinde dağınık bir görüntü sergileyen Yanal Ali Koç'a "Benim psikolojim artık kaldırmıyor" diyerek istifasını sunduğu iddia edildi.

resmi internet sitesinden ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Ayrılığın perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının maçı sonrası kulüp başkanı 'la bir araya gelerek, "Benim psikolojim artık kaldırmıyor" dediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin ligde son haftalarda artan puan kayıplarının ardından koltuğu sallantıda olan teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından bu gelişmenin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, takımın Antalya Belek'teki kamp otelinde Başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Yanal, Ali Koç'tan izin istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Benim psikolojim artık kaldırmıyor. Önünüzü açıyorum. Para da istemiyorum" dedi.

TRABZON MAÇINDA SAHADA
Koç, Yanal'ın bu yaklaşımı sonrasında ayrılığa onay verdi. İkilinin mali konularda da uzlaşma sağladığı, Koç'un Yanal'dan ayrılık öncesi son bir isteği olduğu bildirildi. Koç, 56 yaşındaki çalıştırıcıdan kupa maçına takımın başında çıkmasını istedi. Yanal bu talebi makul görerek kabul etti.

TAZMİNAT MADDESİ BULUNMUYORDU
Fotomaç'ın haberine göre; Ersun Yanal, son maçına yarın 'nda Trabzonspor karşısında çıkacak. Daha sonra Fenerbahçe'ye veda edecek olan tecrübeli teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyordu. Yıllık 1.750 milyon Euro garanti ücret kazanan Ersun Yanal'ın üç aylık alacağı kalmıştı.

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