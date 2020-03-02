Adem Ljajic'in 'karın ağrısı'ın nedeni belli oldu! Meğer İtalya'dan...

Abdullah Avcı dönemi ile formunda büyük düşüş yaşayan Adem Ljajic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geldiği günden bu yana, gözüne giremeyen Sırp yıldızın İtalya'dan transfer teklifi aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın sezon başında bonservisini aldığı Sırp futbolcu Adem Ljajic, yaşadığı form düşüklüğü ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi. Yıldız futbolcu için İtalya'dan talip çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic, bu sezon istenen performansı bir türlü sergileyemediği için eleştiri konusu oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gözüne giremeyen Sırp futbolcu, sezon başından bu yana forma giydiği toplam 25 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaptı.

Deneyimli teknik adamın ilk 11'de düşünmediği Adem Ljajic'e sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre yıldız isimle İtalyan ekibi Cagliari yakından ilgileniyor. Çizme kulübünün listesinde yer alan Sırp futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında.