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Adem Ljajic'in 'karın ağrısı'ın nedeni belli oldu! Meğer İtalya'dan...

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Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
LJAJİC'İN 'KARIN AĞRISI'IN NEDENİ BELLİ OLDU! İTALYA'DAN...

Abdullah Avcı dönemi ile formunda büyük düşüş yaşayan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 'ın 'ın başına geldiği günden bu yana, gözüne giremeyen Sırp yıldızın 'dan transfer teklifi aldığı ortaya çıktı.

'ın sezon başında bonservisini aldığı Sırp futbolcu , yaşadığı form düşüklüğü ile 'ın gözüne giremedi. Yıldız futbolcu için 'dan talip çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic, bu sezon istenen performansı bir türlü sergileyemediği için eleştiri konusu oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gözüne giremeyen Sırp futbolcu, sezon başından bu yana forma giydiği toplam 25 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaptı.

Deneyimli teknik adamın ilk 11'de düşünmediği Adem Ljajic'e sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre yıldız isimle İtalyan ekibi Cagliari yakından ilgileniyor. Çizme kulübünün listesinde yer alan Sırp futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında.

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