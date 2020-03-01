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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la yollar ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
FENERBAHÇE'DE ERSUN YANAL'LA YOLLAR AYRILDI

Son dakika haberine göre 'de ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.

'de ile yollar ayrıldı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.

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