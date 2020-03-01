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MKE Ankaragücü 0-3 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
SİVASSPOR 3 PUANI 3 GOLLE ALDI!

24. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Konuk Sivasspor ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Yiğidolar’ın gollerini Hakan Arslan ve Mert Hakan Yandaş (p) ve Yatabare kaydetti.

'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. 36. dakikada Başkent ekibinde Milos Stanojevic ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip ilk golü 69. dakikada Hakan Arslan'la buldu. 74. dakikada penaltı kazanan kırmızı-beyazlılarda, Mert Hakan Yandaş topun başına geçti ve farkı 2'ye çıkardı. 90+1. dakikada konuk ekibin golcü futbolcusu Yatabare sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaparak maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 48'e çıkartırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.

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