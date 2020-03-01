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Maç sonucu: Yukatel Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor

SPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2020
Y. DENİZLİSPOR EVİNDE GÜLDÜ!

’in 24. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip ilk yarıda Mustafa Yumlu’nun golüyle öne geçti. İkinci yarıda Modou Borrow farkı ikiye çıkardı ve Y.Denizlispor haftayı 3 puanla kapattı.

'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Denizlispor, 2-0'lık skorla kazandı.

Denizlispor, 34. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle öne geçti. Malatyaspor, 45. dakikada Teenage Hadebe'nin kontrolsüz faulü ve ardından gelen kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip adına galibiyeti perçinleyen golü 75. dakikada Moryke Fofana attı.

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