Avrupa futbolunun merakla beklenen derbisi El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. İspanya’da şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek mücadele için nefesler tutuldu. Santiago Bernabeu’da oynanacak ve hakem Mateu Lahoz’un düdük çalacağı karşılaşma öncesi Barcelona 55 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Real Madrid ise 53 puanla ikinci sırada. Peki, El Clasico hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı…

El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Gecenin futbol şöleni Real Madrid Barcelona derbisi için geri sayım sürüyor. Son 7 derbide galibiyet alamayan Real Madrid, bu maçta şanssızlığını yenerek liderlik koltuğuna oturma amacında. Ev sahibi Madrid ekibi bu sezon sahasında oynadığı 12 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. Peki, Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta? İşte futbolseverlerin merak ettiği El Clasico hangi kanalda sorusunun yanıtı!

REAL MADRİD BARCELONA (EL CLASICO) HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma 1 Mart Pazar akşamı saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Benzema, Bale

BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Vidal, Messi, Griezmann

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Barcelona ve Real Madrid, La Liga tarihinde en fazla galibiyeti birbirine karşı aldı (72'şer).

Barcelona ile La Liga'da oynadığı son yedi derbide galibiyet alamayan Real Madrid (3B 4M), kulüp tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı.

Dış sahada çıktığı son dört El Clasico'dan galip ayrılan Barcelona, Real Madrid'e karşı bir takımın yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

La Liga'da oynadığı son maçı kaybeden Real Madrid, 2018/19 sezonunun son iki karşılaşmasından bu yana üst üste iki mağlubiyet almadı.

Deplasmanda oynadığı son dört La Liga maçının sadece birini kazanan Barcelona (2B 1M), bu karşılaşmalarda ikişer gol yedi.

Barcelona, derbi tarihinde Aralık 1962'den (1932-1930) bu yana ilk kez Real Madrid'den daha fazla gol attığı bir konumda yer alıyor (6151-6150).

Barcelona forveti Lionel Messi, Barcelona adına resmi maçlarda Real Madrid'e karşı en fazla forma giyen oyuncu olma rekorunu Xavi'nin (42) elinden almak için sahaya çıkıyor (42 maç).

El Clasico'da oynadığı 39 resmi maçta dokuz gol atan Real Madrid forveti Karim Benzema, son golünü Ağustos 2017'de Süper Kupa'da kaydetmişti. Yedi maçtır Barcelona filelerini havalandıramayan Fransız golcü, kariyerinin en uzun suskunluğunu sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien'in La Liga kariyerinde Real Madrid'i mağlup ettiği iki maçta da rakibini Zinedine Zidane çalıştırıyordu (2B 4M). İspanyol çalıştırıcı, Zidane karşısında iki lig galibiyeti alan tek teknik direktör konumunda.

Barcelona ile oynadığı sekiz resmi maçın sadece ikisini kaybeden Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, iki yenilgisini de iç sahada oynadığı La Liga karşılaşmalarında aldı (Nisan 2017'de 2-3 & Aralık 2017'de 0-3).