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Medipol Başakşehir liderlik için Gaziantep FK karşısına çıkıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2020
BAŞAKŞEHİR LİDERLİK İÇİN GAZİANTEP FK KARŞISINDA

, 'de liderlik için FK ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi 'u eleyerek son 16 turuna kalan ve ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi de galip bitirmesi halinde haftayı 49 puanla lider kapatacak.

FK'nin ise geride kalan 23 hafta sonunda 31 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, 2-1 kazanmıştı.

CRİVELLİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Enzo Crivelli, Gaziantep FK karşısında takımındaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte ise ceza sınırında bulunuyor. Epureanu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 25. haftada 'ye konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

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